Россияне с купленными сертификатами о вакцинации стали обращаться в частные клиники за настоящей прививкой
В частные клиники гражданам обращаются из-за того, что в государственных поликлиниках всех привитых пациентов вносят в единый государственный реестр и не разбираются, впервые пациент пришел за прививкой ил у него уже есть купленный сертификат
Россияне, которые в свое время купили поддельные сертификаты о вакцинации против коронавируса, стали делать настоящие прививки в частных клиниках.
Журнал Forbes со ссылкой на представителя одной из сетей частных клиник в Москве сообщает, что в последние несколько недель был зафиксирован рост заявок на вакцинацию от обладателей поддельных сертификатов.
В частные клиники гражданам обращаются из-за того, что в государственных поликлиниках всех привитых пациентов вносят в единый государственный реестр и не разбираются, впервые пациент пришел за прививкой ил у него уже есть купленный сертификат.
Межу тем, в колл-центре другой крупной частной московскойклиники заявили журналистам, что не делают прививки людям с купленными сертификатами, но подтвердили, что таких заявок поступает много.
Частные клиники, где привиться можно, используют для этого списанные дозы вакцины против COVID-19.