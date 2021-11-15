Около трех тысяч участников Всероссийской переписи населения заразились COVID-19
Руководитель Росстата Павел Малков в ходе выступления на итоговой пресс-конференции заявил, что за все время заболело около 5 тысяч переписчиков. При этом коронавирус подтвердился у 3 тысяч человек. Всего в переписи населения участвовало 314 тысяч человек
За месяц проведения Всероссийской переписи населения более трех тысяч переписчиков заразись коронавирусом.
Руководитель Росстата Павел Малков в ходе выступления на итоговой пресс-конференции заявил, что за все время заболело около 5 тысяч переписчиков. При этом коронавирус подтвердился у 3 тысяч человек. Всего в переписи населения участвовало 314 тысяч человек.
«Вот эти люди должны будут получить страховки», - заявил Павел Малков, слова которого приводит «Интерфакс».
Страховые выплаты также получат 140 человек, с которыми случились разные инциденты. Например, среди переписчиков есть пострадавшие от собак и агрессивных граждан.
Примечательно, что еще до начала Всероссийской переписи населения в ответ на претензии, что перепись проводится во время четвертой волны коронавируса, Павел Малков заявлял, что у 80% сотрудников есть иммунитет к коронавирусу благодаря вакцинации или ранее перенесенной болезни.