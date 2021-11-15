Российские академики выступили категорически против ликвидации «Мемориала»
Академики и члены-корреспонденты Российской академии наук (РАН), которые входят в клуб «1 июля», написали обращение в защиту правозащитного центра «Мемориал» (признано иностранным агентом) в связи с планами Генпрокуратуры ликвидировать организацию
Академики и члены-корреспонденты Российской академии наук (РАН), которые входят в клуб «1 июля», написали обращение в защиту правозащитного центра «Мемориал» (признано иностранным агентом) в связи с планами Генпрокуратуры ликвидировать организацию.
Академики и профессора выразили «решительный протест» против преследования и попытки закрытия «Мемориала», которую власти предприняли под надуманным предлогом.
В обращении отмечается, что «Мемориал» в последние десятилетия «играл роль основного института, тревожно напоминающего обществу о мрачном периоде нашей истории», а также был инициатором увековечивания памяти жертв репрессий.
«Ни одно государственное учреждение не может сравниться с «Мемориалом» по объему проведенной работы и публикаций на тему деятельности карательных органов и ее влияния на жизнь советского общества», - отметили академики.
Ликвидацию «Мемориала» члены клуба «1 июля» назвали «попыткой лишить нацию памяти, чего мы не должны допустить во избежание повторения эры чудовищных репрессий».
В защиту правозащитного центра также выступили Совет Европы и госсекретарь США Энтони Блинкен.