15 ноября 2021, 15:20
МКС угрожает космический мусор. Экипажу рекомендовали укрыться на корабле «Союз»
Международной космической станции (МКС) угрожает космический мусор, из-за чего экипажу придется спрятаться в космическом корабле «Союз» или на американском сегменте станции
Фото: aliveplanet.ru
Международной космической станции (МКС) угрожает космический мусор, из-за чего экипажу придется спрятаться в космическом корабле «Союз» или на американском сегменте станции.
Сотрудник Центра управления полетами во время переговоров с экипажем сообщил космонавту Антону Шкаплерову, что, возможно, им придется укрыться от «нештатной ситуации» на космическом корабле.
В свою очередь Центр управления полетами в Хьюстоне также рекомендовал своим астронавтам закрыть люки на американском сегменте и спрятаться там от космического мусора, сообщает The Insider (издание признано иностранным агентом).
Космическим мусором в данном случае являются обломки одного из спутников.