15 ноября 2021, 14:57
Власти Польши сообщили о подготовке мигрантами штурма пограничного перехода
По данным МВД Польши, беженцы собираются огромной толпой на пограничном переходе в районе польского города Кузница. Сотрудники пограничной охраны, полиции и солдаты приведены в полную боевую готовность
Фото: РИА Новости
Правоохранительные органы Польши сообщили о подготовке мигрантами штурма пограничного перехода со стороны Белоруссии.
По данным ведомства, беженцы собираются огромной толпой на пограничном переходе в районе польского города Кузница. Сотрудники пограничной охраны, полиции и солдаты приведены в полную боевую готовность, сообщает ТАСС.
РИА Новости со ссылкой на источник в погранслужбе Беларуси сообщает, что у пограничного перехода собрались около 2 тысяч нелегальных мигрантов, которые ранее находились в палаточном лагере. При этом часть беженцев расположилась прямо в КПП.