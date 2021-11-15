Профильный комитет Госдумы одобрил законопроект о введении QR-кодов
Профильный комитет Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции одобрил правительственный законопроект о введении системы QR-кодов в общественных местах, поездах и самолетах. Этот документ был внесен кабмином в конце минувшей недели
Профильный комитет Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции одобрил правительственный законопроект о введении системы QR-кодов в общественных местах, поездах и самолетах. Этот документ был внесен кабмином в конце минувшей недели.
Комитет пришел к выводу, что проект федерального закона о QR-кодах соответствует части 3 статьи 104 Конституции России и статье 105 регламента Госдумы. Нижней палате парламента рекомендовано включить этот законопроект в список на рассмотрение в декабре.
Кроме того, законопроект будет направлен в комитеты и комиссии, фракции, президенту России, в Совет Федерации и региональные правительства для подготовки отзывов.
Напомним, что согласно тексту документа, система QR-кодов в общественных местах и на транспорте будет действовать до 1 июня 2022 года. При этом власти установят переходный период до 1 февраля, в течение которого граждане должны сделать прививку от коронавируса. После этой даты непривитые россияне не смогут предоставить вместо сертификата о вакцинации или справки о перенесенном заболевании отрицательные ПЦР-тесты. Исключение будет сделано только для граждан с медотводом от вакцинации.