Депутат Госдумы рекомендовал россиянам снять деньги со счетов из-за введения QR-кодов
Депутат Госдумы от «Справедливой России - За правду» Михаил Делягин рекомендовал гражданам снять «критически важную» для них сумму денег со своих счетов, так как власть после введения системы QR-кодов может запретить людям пользоваться банковскими услугами
Депутат Госдумы от «Справедливой России - За правду» Михаил Делягин рекомендовал гражданам снять «критически важную» для них сумму денег со своих счетов, так как власть после введения системы QR-кодов может запретить людям пользоваться банковскими услугами.
«Одичалые сегодня запрещают людям без QR-кода пользоваться самолетами и поездами, а завтра, нельзя этого исключать, запретят пользоваться и банковскими услугами», - заявил депутат, слова которого приводит Znak.com.
Михаил Делягин рассказал, что в Лермонтове Ставропольского края, например, уже сейчас есть только один банкомат, пользоваться которым могут люди без QR-кода. Остальные банкоматы находятся внутри отделений банков, куда пускают только привитых от коронавируса граждан и официально переболевших.
Депутат отметил, что хранить наличные деньги дома небезопасно, однако «вор к вам может не прийти, а вот государство уже пришло».
По мнению Делягина, введение QR-кодов приведет к созданию внутри общества атмосферы ненависти и вражды, что может повлечь за собой государственный переворот.