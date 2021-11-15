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Общество
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15 ноября 2021, 13:30

Российские власти объявили в розыск издателя «Медиазоны» Петра Верзилова

Министерство внутренних дел России объявило в розыск издателя «Медиазоны» (издание признано иностранным агентом) Петра Верзилова. Данные о нем появились в базе разыскиваемых людей, сообщает телеграм-канал ЧТД

Российские власти объявили в розыск издателя «Медиазоны» Петра Верзилова
Фото: Reuters

Министерство внутренних дел России объявило в розыск издателя «Медиазоны» (издание признано иностранным агентом) Петра Верзилова. Данные о нем появились в базе разыскиваемых людей, сообщает телеграм-канал ЧТД.

В этой базе отмечается, что Петр Верзилов находится в розыске на основании статьи Уголовного кодекса.

Телеграм-канал Readovka сообщает, что речь идет об уголовном деле о сокрытии информации о двойном гражданстве. Летом силовики завели против Верзилова дело из-за того, что он якобы не уведомил власти о наличии у него паспорта гражданина Канады.

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