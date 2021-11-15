15 ноября 2021, 13:30
Российские власти объявили в розыск издателя «Медиазоны» Петра Верзилова
Министерство внутренних дел России объявило в розыск издателя «Медиазоны» (издание признано иностранным агентом) Петра Верзилова. Данные о нем появились в базе разыскиваемых людей, сообщает телеграм-канал ЧТД
Фото: Reuters
Министерство внутренних дел России объявило в розыск издателя «Медиазоны» (издание признано иностранным агентом) Петра Верзилова. Данные о нем появились в базе разыскиваемых людей, сообщает телеграм-канал ЧТД.
В этой базе отмечается, что Петр Верзилов находится в розыске на основании статьи Уголовного кодекса.
Телеграм-канал Readovka сообщает, что речь идет об уголовном деле о сокрытии информации о двойном гражданстве. Летом силовики завели против Верзилова дело из-за того, что он якобы не уведомил власти о наличии у него паспорта гражданина Канады.