15 ноября 2021, 12:57
Минфин предложил повысить минимальные цены на водку и коньяк
Министерство финансов Антона Силуанова предложило поднять с 1 января 2022 года минимальную розничную цену на водку. В ведомстве считают, что минимальная цена должна вырасти на 7,4% с 243 до 261 рубля за бутылку 0,5 литра
Фото: sutynews.ru
Министерство финансов Антона Силуанова предложило поднять с 1 января 2022 года минимальную розничную цену на водку. В ведомстве считают, что минимальная цена должна вырасти на 7,4% с 243 до 261 рубля за бутылку 0,5 литра.
Минимальная стоимость коньяка должна повыситься на 7,6% с 446 до 480 рублей за 0,5 литра, а бренди с 324 до 348 рублей за пол-литра, сообщает «Лента.ру».
Ранее производители сообщили, что себестоимость водки в текущем году выросла на 3% в связи с инфляцией и подорожанием сырья.