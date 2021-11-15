15 ноября 2021, 12:52
В России за прошедшие сутки выявили 38 420 новых случаев заражения COVID-19
В России за минувшие сутки выявили 38 420 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19
Фото: РИА Новости
В России за минувшие сутки выявили 38 420 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.
В результате осложнений за сутки скончались 1211 человек. С начала пандемии от коронавируса умерли уже 256 597 пациентов.
В Москве по итогам воскресенья выявили 3789 новых случаев заражения, в Санкт-Петербурге – 2968, в Московской области – 2666, а в Самарской области – 1789.