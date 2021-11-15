«Опора России» попросила власти оказать помощь гостиничному и туристическому бизнесу
Организация «Опора России» направила обращение главе Минэкономики Максиму Решетникову, в котором попросила проинформировать о решениях ведомства относительно оказания помощи туристическому и гостиничному секторам экономики
Организация «Опора России» направила обращение главе Минэкономики Максиму Решетникову, в котором попросила проинформировать о решениях ведомства относительно оказания помощи туристическому и гостиничному секторам экономики.
В организации напомнили, что участники гостиничного и туристического рынков еще минувшим летом составили список мер, которыми государство могло бы их поддержать в период пандемии коронавируса и действия антиковидных ограничений.
Так, участники рынка предлагают ввести «невозвратный тариф» для гостиниц, принять закон о туристическом жилье, упростить регистрацию иностранных гостей в отелях, изменить практику применения курортного сбора для его фактического снижения, а также отказаться от маркировки одноразовых тапочек, сообщает «КоммерсантЪ».
В обращении «Опоры России» отмечается, что принятие мер поддержки гостиничного и туристического бизнеса особенно актуально на фоне ужесточения антиковидных требований и введения QR-кодов.
Вице-президент организации Алексей Кожевников сообщил, что за год издержки отельеров выросли на 20–25% из-за подорожания продуктов, расходных материалов и выполнения дополнительных санитарных требований. Кроме того, из-за введения QR-кодов и ПЦР-тестов при заселении многие гости предпочитают селиться в частном секторе.