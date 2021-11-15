Власти Подмосковья анонсировали строительство платного дублера Егорьевского шоссе
Власти Московской области до конца текущего года подпишут соглашение с ООО «М.Е.Т.К.» о строительстве дублера Егорьевского шоссе, проезд по которому будет платным. Отметим, что Егорьевское шоссе сейчас считается самой загруженной трассой в регионе
Власти Московской области до конца текущего года подпишут соглашение с ООО «М.Е.Т.К.» о строительстве дублера Егорьевского шоссе, проезд по которому будет платным. Отметим, что Егорьевское шоссе сейчас считается самой загруженной трассой в регионе.
В Минтрансе Подмосковья сообщили «Коммерсанту», что трасса будет иметь по две полосы в каждую сторону, а ее протяженность составит 36,3 километра. Дублер Егорьевского шоссе будет начинаться в Люберцах, далее пойдет севернее Егорьевского шоссе и затем примкнет к ЦКАДу.
Строительство платной дороги начнется в 2023 году, а сдача объекта запланирована на 2026 год. Стоимость проекта составит 60 млрд рублей, при этом еще два года назад подмосковные власти оценивали эту дорогу в 32 млрд рублей. В подмосковном Минтрансе подорожание трассы в два раза объяснили ростом цен на стройматериалы, а также затратами на перенос коммуникаций на новом участке дороги и сетей РЖД.
Тариф на проезд по дублеру Егорьевского шоссе составит 12 рублей за километр (или 436 рублей за всю трассу) для легковых автомобилей и мотоциклов и 18–48 рублей за километр (или 654–1744 рублей за весь путь) для автобусов и грузовиков.