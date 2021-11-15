СКР возбудил уголовное дело по факту взрыва на угольном складе НЛМК
Следственный комитет по Липецкой области России уголовное дело по факту взрыва и пожара в угольном цехе Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). Напомним, что в результате происшествия пострадала женщина. Она находится в реанимации с сильными ожогами
Следственный комитет по Липецкой области России уголовное дело по факту взрыва и пожара в угольном цехе Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). Напомним, что в результате происшествия пострадала женщина. Она находится в реанимации с сильными ожогами.
Дело возбуждено по статье «Нарушение требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
По данным СКР, вечером 14 ноября на угольном складе НЛМК произошло возгорание из-за нарушения требований промышленной безопасности, которое привело к обрушению кровли по всему периметру здания (примерно 2 тысячи кв.м).
В результате происшествия пострадала женщина, которая работает машинистом углеподготовительного цеха. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии в реанимации ожогового отделения.
Согласно основной версии, причиной пожара мог стать взрыв угольной пыли, произошедший вследствие неисправности электрооборудования.