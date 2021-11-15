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15 ноября 2021, 08:28

Аспиранту МГУ Азату Мифтахову в колонии пригрозили уголовным делом о терроризме

Телеграм-канал группы поддержки Мифтахова FreeAzat сообщает, что в колонии математика посетил сотрудник Центра по борьбе с экстремизмом, который стал допрашивать его о взрывном устройстве, найденном в Балашихе в 2019 году

Аспиранту МГУ Азату Мифтахову в колонии пригрозили уголовным делом о терроризме
Фото: topnews.ru

Аспиранту МГУ Азату Мифтахову в колонии угрожали возбуждением против него уголовного дела по статье «Террористический акт».

Телеграм-канал группы поддержки Мифтахова FreeAzat сообщает, что в колонии математика посетил сотрудник Центра по борьбе с экстремизмом, который стал допрашивать его о взрывном устройстве, найденном в Балашихе в 2019 году. Когда аспирант отказался отвечать на вопросы, сославшись на 51-ю статью Конституции, полицейский пригрозил ему террористической статьей.

Напомним, что в январе 2021 года Азата Мифтахова приговорили к 6 годам лишения свободы по делу о хулиганстве по мотивам политической ненависти, совершенном группой лиц. Аспиранта признали виновным в поджоге офиса партии «Единая Россия».

Ранее стало известно, что в исправительном учреждении Азата Мифтахова поставили на учет как склонного к терроризму, суициду, употреблению наркотиков и нападению на сотрудников колонии.

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