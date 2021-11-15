СКР начал проверку по факту взрыва и пожара на заводе НЛМК
Следственный комитет и прокуратура Липецкой области начали проверку по факту взрыва и пожара в угольном цехе Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), которые произошли вечером 14 ноября
Следственный комитет и прокуратура Липецкой области начали проверку по факту взрыва и пожара в угольном цехе Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), которые произошли вечером 14 ноября.
В результате происшествия пострадал один человек. Женщина была госпитализирована в реанимацию ожогового отделения, сообщает РИА Новости.
В результате взрыва полностью обрушилась крыша в помещении цеха. В региональном управлении МЧС сообщали о возможном нахождении людей под завалами, однако в НЛМК эту информацию опровергли. В ходе проведения спасательных работ был обнаружена только одна пострадавшая.
Предварительной причиной происшествия назвали взрыв пылевоздушной смеси.
Примечательно, что в НЛМК миллиардера Владимира Лисина первоначально вообще отрицали факт возникновения пожара после взрыва, хотя в соцсетях были опубликованы видео с полыхающим цехом. Позже в компании заявили, что пожар был ликвидирован «в течение 15 минут», а само происшествие не повлияло на производственный процесс, сообщает телеграм-канал Readovka.