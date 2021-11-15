Привитые «Спутником Лайт» россияне сообщили об отсрочке в активации их QR-кодов
Россияне, которые сделали прививку от коронавируса однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт», столкнулись с тем, что их QR-коды начинают действовать только через 21 день после вакцинации.
Россияне, которые сделали прививку от коронавируса однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт», столкнулись с тем, что их QR-коды начинают действовать только через 21 день после вакцинации.
Первыми об этом сообщили граждане, которые после прививки решили посетить Третьяковскую галерею и другие музеи Москвы.
Посетители музеев сообщили изданию Readovka, что устройства контролеров считывали их QR-коды как недействующие.
Когда привитые «Спутником Лайт» россияне решили проверить свои сертификаты о вакцинации на портале «Госуслуги» и выяснили, что они начинают действовать только через 21 день после прививки. При этом QR-коды привитых «Спутником V», «ЭпиВакКороной» и «КавиВаком» начинают действовать сразу после второй прививки.
Также выяснилось, что сертификаты о вакцинации «заморозили» задним числом, а до этого всех информировали, что QR-код появится в течение 1-5 дней.
В Минцифры признали факт 21-дневной отсрочки активации QR-кодов только после того, как в ведомство поступили сотни жалоб.