14 ноября 2021, 23:02
В Липецке в одном из цехов НЛМК прогремел взрыв. Есть пострадавшие
В Липецке на территории НЛМК вечером в воскресенье прогремел взрыв, после которого начался пожар. Согласно предварительным данным, в результате происшествия пострадал один рабочий
Фото: voronezhnews.ru
В Липецке на территории НЛМК вечером в воскресенье прогремел взрыв, после которого начался пожар. Согласно предварительным данным, в результате происшествия пострадал один рабочий.
По данным РИА Новости, взрыв произошел в цехе углеподготовки металлургического комбината, который принадлежит миллиардеру Владимиру Лисину. В результате взрыва обрушилась кровля здания по всему периметру.
Одного рабочего спасатели извлекли из-под завалов. Его госпитализировали с многочисленными травмами.