Брат Хабиба Нурмагомедова стал свидетелем по делу о наезде на полицейского
Дагестанские следователи посчитали, что брат известного спортсмена является лишь свидетелем по делу о наезде на полицейского. Его друг Камал Идрисов стал подозреваемым по делу, но суд ограничился избранием ему домашнего ареста
Боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов стал свидетелем по уголовному делу о наезде на сотрудника полиции в Дагестане.
Источник «Интерфакса» сообщил, что после того, как двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова доставили из Москвы в Дагестан.
Дагестанские следователи посчитали, что брат известного спортсмена является лишь свидетелем по делу о наезде на полицейского. Его друг Камал Идрисов стал подозреваемым по делу, но суд ограничился избранием ему домашнего ареста в качестве меры пресечения.
Напомним, что в конце минувшей недели Усман Нурмагомедов и Камал Идрисов по дороге в аэропорт сбили сотрудника полиции, который хотел их остановить. Спортсмены скрылись с места происшествия, бросили машину в аэропорту и улетели в Москву. В «Шереметьево» их задержали сотрудники правоохранительных органов.