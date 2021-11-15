Пропагандист Владимир Соловьев пообещал вернуть государству «ковидные» деньги
Владимир Соловьев прокомментировал сообщения СМИ о том, что он получил от государства финансовую помощь как предприниматель, пострадавший от пандемии коронавируса и карантинных ограничений
Ведущий государственного телеканала «Россия 1» Владимир Соловьев прокомментировал сообщения СМИ о том, что он получил от государства финансовую помощь как предприниматель, пострадавший от пандемии коронавируса и карантинных ограничений.
Пропагандист сообщил, что сам он лично не подавал заявку на получение помощи из бюджета, но попросил бухгалтеров разобраться в этой ситуации.
«Сказал бухгалтерам: вы, пожалуйста, разберитесь, что это такое, и обязательно верните деньги. А дальше пусть ищут варианты, как это сделать», — заявил Владимир Соловьев РБК.
Ранее телеграм-канал «Можем объяснить» сообщил, что согласно реестру Федеральной налоговой службы, Владимир Соловьев получил две субсидии от государства в размере 12 130 рублей каждая. Первая субсидия была выплачена ему 30 июня 2020 года, а вторая — 9 июля 2020 года. При этом телеведущий неоднократно назвал себя богатым человеком, а по данным команды Алексея Навального, у пропагандиста есть две виллы на итальянском озере Комо.