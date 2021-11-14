14 ноября 2021, 19:44
Сборная России по футболу лишилась возможности напрямую попасть на ЧМ-2022
Игра проходила в Сплите и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил защитник сборной России Федор Кудряшов в свои же ворота. Счет был открыт на 81-й минуте второго тайма
Фото: uefa.com
Сборная России потерпела поражение от команды Хорватии в заключительном матче отборочного тура Чемпионата мира-2022.
Игра проходила в Сплите и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил защитник сборной России Федор Кудряшов в свои же ворота. Счет был открыт на 81-й минуте второго тайма.
Российская команда по итогам отборочного тура заняла второе место в группе Н с 22 очками в активе. Лидером группы стала Хорватия, которая попадает на ЧМ-2022 напрямую.
Нашей сборной для получения путевки на мундиаль предстоит сыграть два стыковочных матча.