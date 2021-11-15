15 ноября 2021, 01:09
В египетском городе из-за укусов скорпионов погибли три человека и еще 450 пострадали
В связи с большим числом пострадавших властям пришлось перепрофилировать некоторых медиков с лечения коронавирусных пациентов на помощь пострадавшим от скорпионов
Фото: fotokonkurs.ru
В египетском городе Асуан из-за укусов скорпионов погибли три человека и пострадали еще 450 местных жителей.
Представитель Минздрава страны сообщил BBC, что скорпионы распространились по улицам города после сильного ливня с градом.
В связи с большим числом пострадавших властям пришлось перепрофилировать некоторых медиков с лечения коронавирусных пациентов на помощь пострадавшим от скорпионов.
Граждан чиновники просят по возможности оставаться дома, а на улице быть очень осторожными.