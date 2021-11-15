В Москве откроют группы психологической помощи для работников секс-индустрии
В Фонде имени Андрея Рылькова (признан иностранным агентом) сообщили, что консультации работники секс-индустрии смогут получать два раза в месяц, начиная с 16 декабря
Фото: twitter.com/ugodie_clinica
В Москве в декабре появятся группы психологической взаимопомощи для работников секс-индустрии.
В Фонде имени Андрея Рылькова (признан иностранным агентом) сообщили изданию «Нож», что консультации работники секс-индустрии смогут получать два раза в месяц, начиная с 16 декабря.
Консультации будут вести психолог и психодраматерапевт. Всем участникам встреч гарантируется конфиденциальность.
В фонде отметили, что в группе психологической взаимопомощи можно будет не только поделиться своими переживаниями, но и просто быть рядом с другими людьми, которым нужна помощь.