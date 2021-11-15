15 ноября 2021, 00:05
В Австрии ввели локдаун для непривитых от коронавируса граждан
Власти Австрии с 15 ноября вводят жесткие ограничения для непривитых от коронавируса граждан. Такое решение было принято в связи с четвертой волной COVID-19 в стране
Фото: report.az
Власти Австрии с 15 ноября вводят жесткие ограничения для непривитых от коронавируса граждан. Такое решение было принято в связи с четвертой волной COVID-19 в стране.
Канцлер Австрии Александер Шалленбер сообщил, что с понедельника для непривитых будет действовать локдаун, который означает запрет на выход из дома для граждан старше 12 лет.
Австрийцам без сертификата о вакцинации разрешат выходить из дома только с целью посещения магазинов, реализующих продукты и товары первой необходимости, на работу и прогулки.
По словам канцлера, такие меры пришлось принять из-за быстрого распространения дельта-штамма и низких показателей вакцинации.