Супруга бывшего президентского зятя Кирилла Шамалова написала заявление в СКР на Ксению Собчак
Вторая супруга бизнесмена Кирилла Шамалова, который ранее был зятем президента Владимира Путина, написала заявление в Следственный комитет и МВД на журналистку Ксению Собчак
Вторая супруга бизнесмена Кирилла Шамалова, который ранее был зятем президента Владимира Путина, написала заявление в Следственный комитет и МВД на журналистку Ксению Собчак. Поводом для обращения в правоохранительные органы стало разглашение врачебной тайны во время интервью.
В настоящее время Кирилл Шамалов и Жанна Шамалова находятся в процессе развода. 8 ноября Ксения Собчак опубликовала интервью с супругой бизнесмена, в котором передала своей собеседнице медицинские документы о биоматериале, использованном при зачатии их ребенка.
Собчак также сообщила, что обратилась ко «второй стороне» за комментарием и получила ответ, что яйцеклетка, использованная при зачатии, не принадлежит Шамаловой. Супруга бизнесмена подтвердила, что подпись под переданными ей документами принадлежит ей, но комментировать «закрытую» информацию отказалась. После публикации интервью она обратилась в правоохранительные органы.
Адвокат Жанны Шамаловой Александр Самухов сообщил «Дождю» (признан иностранным агентом), что Ксения Собчак в интервью «продемонстрировала документы, составляющие врачебную тайну», а также обнародовала телефонный разговор заявительницы с врачом, который вел ее по программе суррогатного материнства в частной клинике. Откуда у журналистки взялась запись конфиденциального разговора, неизвестно.
Адвокат отметил, что в действиях г-жи Собчак «состав преступления налицо» и степень ее ответственности будет зависеть от ее же показаний.
Напомним, что Кирилла Шамалов ранее был женат на младшей дочери президента России Катерине Тихоновой. По данным СМИ, пара развелась в 2018 году. В том же году бизнесмен женился на светской львице Жанне Волковой.