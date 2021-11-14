Власти трех немецких городов согласились принять мигрантов с польско-белорусской границы
В телеграм-канале центра «Системная правозащита» сообщается, что к ним поступило 38 письменных обращений от мигрантов с просьбой о помощи. Правозащитники сообщили, что власти Мюнхена, Эрлангена и Нюрнберга обещали оказать помощь
Власти трех германских городов согласились принять часть беженцев, которые находятся на границе Польши и Белоруссии. Это Мюнхен, Эрланген и Нюрнберг.
В телеграм-канале центра «Системная правозащита» сообщается, что к ним поступило 38 письменных обращений от мигрантов с просьбой о помощи. Правозащитники сообщили, что власти Мюнхена, Эрлангена и Нюрнберга обещали оказать помощь беженцам в переезде.
В свою очередь пограничная стража Польши заявила о подготовке мигрантов к крупному прорыву через границу со стороны Беларуси.
Кроме того, 13 ноября в районе города Стражин группа из 50 нелегалов штурмом прорвалась на территорию Польши. Силовики задержали около 20 граждан Ирака.
Всего за прошедшие сутки было зафиксировано 233 попытки нелегального пересечения белорусско-польской границы. Беженцы использовали против пограничников камни и бутылки.
На границе Польши и Белоруссии в настоящее время находятся не менее 4 тысяч мигрантов. При этом новоприбывшие беженцы уже не спешат отправляться на границу и остаются в Минске. По данным «Ленты.ру», основным центром размещения мигрантов стал торговый центр «Галерея Минск».