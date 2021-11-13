В Петербурге участники Всероссийской переписи населения сообщили о подделке данных
В Санкт-Петербурге участники Всероссийской переписи населения рассказали, что руководство якобы заставляет их сдавать планшеты раньше времени и заполнять анкеты по уже готовым базам данных
В Санкт-Петербурге участники Всероссийской переписи населения рассказали, что руководство якобы заставляет их сдавать планшеты раньше времени и заполнять анкеты по уже готовым базам данных.
Один из переписчиков рассказал порталу Znak.com на условиях анонимности, что сначала он обходил квартиры как и положено, но затем контролер забрал у него планшет и сказал, что остальных внесут волонтеры. Последние должны были переписать всех по базе и сделать 100%-й охват.
«Думаю, что волонтеры связаны с администрацией Васильевского района Санкт-Петербурга. Про нее нам говорили несколько раз», - сообщил переписчик.
Спустя несколько дней работы контролер от Росстата Татьяна Батурина попросила переписчиков отдать планшеты, которые по инструкции передавать никому нельзя. Затем было объявлено, что некие «волонтеры» будут вносить данные о гражданах в планшеты при выключенной геолокации.
В распоряжении редакции оказались пересланные переписчикам файлы с личными данными жителей Василеостровского района Петербурга, в которых была указана информация о том, кто по конкретному адресу проживает, где эти люди зарегистрированы и когда родились.
Переносить в планшеты информацию из баз данных для получения 100%-го результата, по словам переписчиков, также предлагала контролер Ирина Смирнова.
Кроме того, контролеры требовали от переписчиков выполнять план по количеству опрошенных граждан, а если людей невозможно было застать дома, то им предлагали подойти к решению этой проблемы «творчески». «Остальных приходится придумывать, честно вам говорю», - сообщил переписчик.
Участники переписи пожаловались и на заключение трудовых договоров уже после начала работы. С некоторыми сотрудники контракты были заключены за три дня до окончания переписи.
В пресс-службе Росстата заверили, что разберутся со всеми проблемами и «фейковыми» данными.
Напомним, что ранее переписчики из Новосибирской области рассказали, что им контролеры разрешили собирать данные о гражданах, которых нет дома, у их соседей, консьержей или старших по подъезду.