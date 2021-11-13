В Подмосковье рабочие обварились кипятком на производстве супермаркетов «Перекресток»
Телеграм-канал Mash сообщает, что с большого чана, в котором варились овощи, сорвало крышку, а на работников вылился кипяток. Пострадавших доставили в больницу, где врачи диагностировали у них 50% ожогов тела
В Московской области четверо рабочих обварились на пищевом производстве супермаркетов «Перекресток».
Телеграм-канал Mash сообщает, что с большого чана, в котором варились овощи, сорвало крышку, а на работников вылился кипяток. Пострадавших доставили в больницу, где врачи диагностировали у них 50% ожогов тела.
По предварительным данным, инцидент произошел из-за несработавшего датчика.
В компании пообещали выплатить пострадавшим компенсации, однако один из сотрудников рассказал журналистам, что руководство пытается сэкономить на этом и выдать полученные травмы за бытовые.
Кроме того, пострадавшим, которые работают по договору подряда на сторонние фирмы, руководство заявило, чтобы они обращались за компенсациями непосредственно туда. Рабочий по фамилии Зайдуло сообщил, что компенсации получат только те, кто трудоустроен на производство «Перекрестка» официально.
В группе X5 Group, которая владеет сетью «Перекресток», заверили, что оказывают помощь пострадавшим.