В сенате предложили выдавать QR-коды непривитым россиянам с высоким титром антител
Российские власти рассматривают возможность выдачи QR-кодов «антиковидной безопасности» гражданам с высоким титром антител, у которых нет справки о перенесенном заболевании и сертификата о вакцинации
Российские власти рассматривают возможность выдачи QR-кодов «антиковидной безопасности» гражданам с высоким титром антител, у которых нет справки о перенесенном заболевании и сертификата о вакцинации.
Член Совета Федерации Владимир Круглый сообщил, что соответствующие поправки могут внести в законопроекты о введении QR-кодов, которые накануне были внесены правительством в Госдуму.
«Им прививаться не рекомендуют, а со времени заболевания может пройти больше, чем шесть месяцев, но высокий титр сохраняется. То есть нужен некий индивидуальный подход», — отметил сенатор, слова которого приводит ТАСС.
Напомним, что 12 ноября правительство внесло в Госдуму два законопроекта о введении QR-кодов для посещения общественных мест, а также посадки в самолета и поезда. До 1 февраля граждане, которые не болели COVID-19 и не делали прививку, могут предоставлять отрицательный ПЦР-тест, однако по окончанию переходного периода такие тесты будут приниматься только от лиц с медотводом от вакцинации.