Минцифры потратит 68 млн рублей на поиск слитых баз данных
Министерство цифрового развития потратит 68 млн рублей на поиск слитых баз данных с персональными данными граждан. Соответствующий тендер был размещен на портале госзакупок
Министерство цифрового развития потратит 68 млн рублей на поиск слитых баз данных с персональными данными граждан. Соответствующий тендер был размещен на портале госзакупок.
По условиям госконтракта, подрядчик должен ежедневно проверять хакерские форумы, телеграм-каналы, тематические чаты и блоги, которые могут слить персональные данные.
Исполнитель должен находить информацию об утечках персональных данных, собирать статистику о покупке баз данных и продаже, а затем направлять эти сведения в Минцифры, сообщает Readovka.
Еще одна задача подрядчика состоит в выявлении взломов IT-систем государственных органов и операторов связи.
Примечательно, что тендер на выявление утечек персональных данных был опубликован Минцифры на следующий день после того, как СМИ сообщили о появлении в продаже данных жителей Москвы и Московской области, которые купили поддельные сертификаты о вакцинации против коронавируса.