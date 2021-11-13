Франция предупредила Россию о недопустимости вторжения на территорию Украины
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и глава Минобороны Флоранс Парли предупредили российские власти о последствиях «в случае нарушения территориальной целостности Украины»
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и глава Минобороны Флоранс Парли предупредили российские власти о последствиях «в случае нарушения территориальной целостности Украины». Соответствующее заявление французские чиновники сделали на встрече с российскими коллегами Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу.
В МИД Франции также сообщили, что Париж призвал Москву вернуться к переговорам в нормандском формате, сообщает «Медуза» (издание признано иностранным агентом).
Кроме того, на встрече с российскими министрами французские чиновники осудили «безответственное и недопустимое» поведение президента Белоруссии Александра Лукашенко из-за миграционного кризиса. Ле Дриан и Парли попросили российские власти оказать влияние на главу Беларуси с целью прекращения использования беженцев в политических целях.
Что касается предупреждения о недопустимости нарушения территориальной целостности Украины, то оно было сделано в связи с данными США о том, что Россия якобы готовит военное вторжение в соседнюю страну. Кремль данное заявление назвал попыткой усилить напряженность между Россией и Украиной, а также Россией и Евросоюзом.