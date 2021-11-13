13 ноября 2021, 00:01
В Белоруссии во время прыжков с парашютом погибли двое российских военных
В Белоруссии в ходе «внезапной проверки боевой готовности» погибли двое российских военнослужащих-контрактников. Инцидент произошел после десантирования
Фото: news.obozrevatel.com
В Белоруссии в ходе «внезапной проверки боевой готовности» погибли двое российских военнослужащих-контрактников. Инцидент произошел после десантирования.
Первыми о гибели российских военных сообщили белорусские оппозиционные СМИ. Позже данную информацию подтвердили и в Минобороны РФ.
В официальном заявлении оборонного ведомства говорится, что в результате «внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение парашютистов двух военнослужащих по контракту». У обоих погасли купола. Один из них пыталс спасти себя и своего товарища с помощью запасного парашюта, но им не хватило высоты. Военнослужащие от полученных травм скончались
В Минобороны подчеркнули, что погибшие имели высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки.