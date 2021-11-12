Власти приняли окончательное решение о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте
Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах, на авиационном и железнодорожном транспорте, а также для посещения массовых мероприятий
Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах, на авиационном и железнодорожном транспорте, а также для посещения массовых мероприятий. В документах говорится, что решение о введении системы QR-кодов будут принимать региональные власти в зависимости от эпидемиологической обстановки.
В пояснительной записке к законопроектам говорится, что введение кодов антиковидной безопасности является экстренной мерой в связи со сложной ситуацией в стране.
Согласно тексту документов, антиковидные ограничения коснутся мест проведения массовых мероприятий, культурных учреждений, кафе, ресторанов и розничной торговли. Для посещения аптек и магазинов, реализующих продукт питания и товары первой необходимости, QR-коды не понадобятся.
Закон будет действовать до 1 июня 2022 года. При этом до 1 февраля граждане могут вместо сертификатов о вакцинации и справки о перенесенном коронавирусе предоставить отрицательный ПЦР-тест, однако после этой даты тесты будут приниматься только от лиц с медотводом.
Для использования железнодорожного и авиатранспорта разрешается предъявлять ПЦР-тест «до даты, которую своим нормативным актом установит правительство».
Вице-премьер Татьяна Голикова, которая возглавляет оперштаб по борьбе с коронавирусом, сообщила, что власти дадут гражданам время для вакцинации. Переходный период продлится до 1 февраля 2022 года. После этого законы о QR-кодах заработают в полную силу.