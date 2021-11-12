Turkish Airlines и «Белавиа» отказались от перевозки мигрантов в Минск из-за угрозы санкций
Представитель канцелярии президента Польши Якуб Кумох сообщил, что авиакомпания Turkish Airlines будет брать на рейсы в Белоруссию только граждан указанных стран с дипломатическим паспортом
Авиакомпании Turkish Airlines и «Белавиа» отказались перевозить в Минск граждан Сирии, Ирака и Йемена в связи с угрозой санкций.
Представитель канцелярии президента Польши Якуб Кумох сообщил, что авиакомпания Turkish Airlines будет брать на рейсы в Белоруссию только граждан указанных стран с дипломатическим паспортом.
Следом на сайте «Белавиа» появилось сообщение о прекращении перевозки граждан Ирака, Сирии и Йемена из Турции в Минск. Такое решение было принято в связи с позицией «компетентных органов Турции». Пассажирам из «стоп-листа» белорусская авиакомпания пообещала вернуть деньги за билеты.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе власти Евросоюза могут ввести санкции в отношении «Белавиа», Turkish Airlines и «Аэрофлота» из-за перевозки беженцев в Белоруссию. Турецкая и российская авиакомпании опровергли данные о своей причастности к доставке мигрантов.