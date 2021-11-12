Туроператор «Музенидис Трэвел» объявил о прекращении работы
Туроператор «Музенидис Трэвел», который представляет в РФ греческую компанию Mouzenidis Group, приостановил деятельность пяти своих российских юридических лиц
Туроператор «Музенидис Трэвел», который представляет в РФ греческую компанию Mouzenidis Group, приостановил деятельность пяти своих российских юридических лиц.
В официальном заявлении говорится, что в настоящее время компания не может продолжать работу, поэтому руководство приняло решение о прекращении деятельности. «Мы официально заявляем о невозможности российских юридических лиц исполнить взятые на себя обязательства», - заявили в «Музенидис Трэвел».
Пресс-служба туроператора сообщила, что деятельность компании прекращена из-за внешних обстоятельств, среди которых антиковидные ограничения и проблемы с принимающей компанией Mouzenidis Travel в Греции. В компании также сообщили, что у них нет возможности повторно оплатить все путевки, за которые деньги уже были переведены в Грецию и другие страны.
Одновременно с этим в «Музенидис Трэвел» обещают уладить все формальности со своими клиентами.
Российские юрлица греческого туроператора застрахованы на 80,5 млн рублей в страховой компании «ТИТ», однако в Российском союзе туриндустрии сообщили «Медузе» (издание признано иностранным агентом), что этих средств не хватит, чтобы вернуть всем клиентам денег за несостоявшиеся туры.
В Ростуризме в свою очередь сообщили, что исключили «Музенидис Трэвел» из единого федерального реестра туроператоров, чтобы пострадавшие туристы смогли обратиться в страховую компанию и ассоциацию «Турпомощь» для получения выплат.
В ведомстве отметили, что пострадавшими из-за остановки деятельности «Музенидис Трэвел» стали 27 тысяч российских граждан.