Власти Москвы решили «благоустроить» особо охраняемые территории города
Мэрия Москвы приступила к реализации своего плана по благоустройству особо охраняемых природных территорий (ООПТ), после чего они превратятся в городские рекреационных парки
Мэрия Москвы приступила к реализации своего плана по благоустройству особо охраняемых природных территорий (ООПТ), после чего они превратятся в городские рекреационных парки. Экологи выступают против этой затеи, однако столичные власти отказываться от проекта не собираются.
По данным издания Vpost, в бюджете Москвы на 2022-2024 гг. на благоустройство ООПТ и озеленение территорий выделено 28 млрд рублей. Одновременно с этим мэрия в десятки раз сократила площадь заповедных и других охраняемых зон на природных территориях, что позволит чиновникам начать масштабные строительные работы во всех 120 московских ООПТ.
Так, столичное правительство уже объявило конкурс на проектирование благоустройства «Битцевского леса». Следующие на очереди - парки «Покровское-Стрешнево» и «Кусково». Из техзадания следует, что речь идет о масштабных строительных работах. Защитники парков опасаются, что действия властей приведут к полной деградации этой территории как природного массива, что конечном счете ухудшит экологическую обстановку в городе.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин на своем официальном сайте объявил, что в ближайшие недели на портале «Активный гражданин» «откроется серия голосований по проектам благоустройства московских улиц и парков». При этом жителям города предлагается проголосовать лишь за описание проектов без указания точных параметров застройки и ее точного расположения.
Природозащитные организации города в ответ написали письмо градоначальнику с просьбой исключить из бюджета средства на работу по благоустройству особо охраняемых и других природных территорий, так как запланированные работы нанесут непоправимый ущерб экологии столицы. Экологи из «Гринпис» в свою очередь просят Собянина отказаться своих планов, предотвратить уничтожение природного наследия Москвы и сохранить «естественную природу столицы для будущих поколений».