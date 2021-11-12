Актерам, поддержавшим протесты и Алексея Навального, стали отказывать в ролях
В «стоп-лист» попали Варвара Шмыкова, Александра Бортич, Александр Паль, Павел Деревянко, Яна Троянова и Семен Трескунов. Все они публично поддержали Алексея Навального после его отравления «Новичком» и ареста
Российские актеры, которые публично поддержали оппозиционера Алексея Навального и народные протесты, стали получать отказы в ролях.
«Русская служба Би-би-си» со ссылкой на представителей киноиндустрии сообщает, что после зимних акций протеста в поддержку политика в холдинге «Газпром-Медиа», который возглавил экс-глава Роскомнадзора Александр Жаров, появились «стоп-листы» актеров, участвовавших в митингах. Продюсерам и режиссерам не рекомендуется привлекать артистов из «черного списка» в свои проекты.
Списков опальных актеров на бумаге никто из собеседников ВВС лично не видел, но они заявляют, что разговоры об этом «ведутся постоянно».
По данным издания, в «стоп-лист» попали Варвара Шмыкова, Александра Бортич, Александр Паль, Павел Деревянко, Яна Троянова и Семен Трескунов. Все они публично поддержали Алексея Навального после его отравления «Новичком» и ареста.
«Сигнал был четкий: „Будете ходить на митинги — не будете играть“», — сказал изданию один из продюсеров «Газпром-Медиа».