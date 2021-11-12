Наталья Поклонская получила от государства квартиру в Москве стоимостью 53 млн рублей
Бывший прокурор Крыма, бывший депутат Госдумы, а сейчас посол России в республике Кабо-Верде Наталья Поклонская в этом году получила в собственность от РФ половину квартиры площадью 119,2 кв.м. в доме на Староволынской улице в Москве
Бывший прокурор Крыма, бывший депутат Госдумы, а сейчас посол России в республике Кабо-Верде Наталья Поклонская в этом году получила в собственность от РФ половину квартиры площадью 119,2 кв.м. в доме на Староволынской улице в Москве. Вторая половина жилплощвди оформлена на дочь чиновницы Анастасии Мериуц. Стоимость квартиры оценивается в 53 млн рублей, пишут «Важные истории» (издание признано иностранным агентом).
Наталья Поклонская и ее дочь стали хозяйками квартиры в ЖК «Дача Сталина», который называют домом Управделами президента. В этом доме располагаются квартиры УДП, но часть из них уже приватизирована чиновниками.
Согласно российскому законодательству, для получения квартиры от государства специальная комиссия должна признать чиновника нуждающимся в улучшении жилищных условий и поставить его в очередь. Нуждающимися признают тех, чье жилье меньше 15 кв.м. на человека.
При этом «нуждающаяся» в улучшении жилищных условий Наталья Поклонская после избрания депутатом Госдумы получила квартиру в московском ЖК «Депутатский дом» площадью 80 кв.м и пользовалась квартирой в Крыму, которую ей выделили во время работы в прокуратуре. Кроме того, в декларации депутата за 2019 год появился участок земли площадью 1014 кв.м. в Симферопольском районе Крыма, а в 2020 году она уже указала в декларации дом площадью 296,5 кв.м.