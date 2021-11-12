12 ноября 2021, 14:56
Китайские рабочие НПЗ «Роснефти» в Комсомольске-на-Амуре вышли на протест с плакатами «Нам нужна помощь»
Ранее уже сообщалось, что китайские рабочие проводят акции протеста с требованием выплатить зарплату и отдать паспорта, чтобы они могли вернуться на родину. Однако в последние дни обстановка на заводе обострилась
Фото: flot2017.com
В Комсомольске-на-Амуре продолжается забастовка китайских рабочих, нанятых компанией-подрядчиком местного нефтеперерабатывающего завода НК «Роснефть».
Ранее уже сообщалось, что китайские рабочие проводят акции протеста с требованием выплатить зарплату и отдать паспорта, чтобы они могли вернуться на родину. Однако в последние дни обстановка на заводе обострилась.
Рабочие вышли с плакатами «Нам нужна помощь» и «Обратно в Китай». Затем китайцы попытались выйти с территории НПЗ в город, однако им преградили путь полицейские и ГИБДД.
Как сообщает DVHab, вчера рабочие разбили окно в кабинете руководства, а сегодня избили охранника. На место событий пришлось вызывать сотрудников полиции и Росгвардии.