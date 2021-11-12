Из Смольного уволили главу управления соцпитания, связанного с Евгением Пригожиным
Чиновник Алексей Барабанщиков связан с прокремлевским бизнесменом Евгением Пригожиным, чьи структуры получают миллиардные контракты на организацию питания в школах, детских садах, больницах и других социальных учреждениях
Начальник управления социального питания Санкт-Петербурга Алексей Барабанщиков покидает свой пост. В пресс-службе Смольного сообщили «Фонтанке», что в ближайшее время губернатор Александр Беглов подпишет постановление о его увольнении, хотя фотография чиновника уже исчезла с сайта ведомства.
Врио начальника управления соцпитания назначена Светлана Гусева.
По официальным данным, Алексей Барабанщиков уходит в отставку по собственному желанию. При этом его уход совпал с обысками в управлении соцпитания, в комитете госзаказа и на комбинате социального питания Красносельского района в рамках уголовного дела о причинении имущественного ущерба в особо крупном размере. Дело связано с госконтрактом на организацию питания школ Пушкинского района.
«Фонтанка» также сообщает, что в настоящее время Алексей Барабанщиков задержан.
Телеграм-канал «Ротонда» в свою очередь сообщает, что Барабанщиков связан с прокремлевским бизнесменом Евгением Пригожиным, чьи структуры получают миллиардные контракты на организацию питания в школах, детских садах, больницах и других социальных учреждениях.
Еще в день обыска в управлении соцпитания подконтрольные бизнесмену издания написали, что преследование Барабанщикова началось из-за его критики в адрес Смольного.