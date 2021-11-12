12 ноября 2021, 13:59
Известный писатель-сатирик Виктор Коклюшкин скончался в возрасте 75 лет
Известный писатель-сатирик, сценарист и телеведущий Виктор Коклюшкин скончался в возрасте 75 лет. Причиной смерти сатирика называют острую сердечную недостаточность
Фото: мnovostislyxi.webtalk.ru
Известный писатель-сатирик, сценарист и телеведущий Виктор Коклюшкин скончался в возрасте 75 лет.
Причиной смерти сатирика называют острую сердечную недостаточность, сообщают «Вести.ру».
Виктор Коклюшкин родился 27 ноября 1945 года в Москве. В 36 лет он окончил высшие театральные курсы ГИТИСа, после чего стал писать сценарии для телевизионных программ.
Коклюшкин является автором десятков сатирических монологов, повестей и романов.