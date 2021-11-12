ФСИН обратилась в суд с требованием заменить Любови Соболь условный срок на реальный
ФСИН России обратилась в Симоновский райсуд Москвы суд с требованием заменить соратнице Алексея Навального и юристу Любови Соболь условный срок по делу о проникновении в чужую квартиру на реальный, сообщает телеграм-канал Baza
ФСИН России обратилась в Симоновский райсуд Москвы суд с требованием заменить соратнице Алексея Навального и юристу Любови Соболь условный срок по делу о проникновении в чужую квартиру на реальный, сообщает телеграм-канал Baza.
В ведомстве считают, что юрист не исполняет условия, предусмотренные условным сроком. Речь может идти о том, что юрист после вынесение ей приговора по «санитарному» делу покинула территорию России.
Ранее Любовь Соболь была приговорена к одному году условно и удержанию 10% от зарплаты по делу о незаконном проникновении в чужую квартиру. Дело было возбуждено по заявлению тещи сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева после того, как юрист пыталась задать силовику вопросы о его возможной причастности к отравлению Алексея Навального боевым ядом «Новичок».