Депутаты предложили запретить продажу бытовой химии в экологических зонах Байкала
Авторы законопроекта отметили, что избыточное поступление в Байкал фосфоросодержащих соединений, которые есть в синтетических моющих и водосмягчающих средствах, приводит к антропогенной эвтрофикации, то есть насыщению озера биогенными элементами
Группа депутатов Госдумы внесла законопроект, который запрещает на Байкале продажу бытовой химии с высоким содержанием фосфатов.
Документ вносит поправки в федеральный закон «Об охране озера Байкал». Эти поправки полностью запрещают продажу в центральной и буферной экологических зонах Байкала «синтетических моющих средств и товаров бытовой химии», которые содержат более 5% фосфатов или фосфонатов, сообщает Znak.com.
Авторы законопроекта отметили, что избыточное поступление в Байкал фосфоросодержащих соединений, которые есть в синтетических моющих и водосмягчающих средствах, приводит к антропогенной эвтрофикации, то есть насыщению озера биогенными элементами. В итоге озеро Байкал становится невозможно использовать для рекреационных целей и питья.
Попадание моющих средств также вызывает разрастание сине-зеленых водорослей, которые по природе своей чужеродны озеру. После гибели водорослей в водоеме образуются устойчивые к разрушению токсические вещества.