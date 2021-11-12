12 ноября 2021, 12:45
Около 200 нелегальных мигрантов смогли прорваться через польско-белорусскую границу
Группа нелегальных мигрантов из Курдистана рано утром 12 ноября смогла прорваться на территорию Польши через границу с Белоруссией. По предварительным данным, границу незаконно пересекли 150-200 человек
Фото: Пятый канал
Группа нелегальных мигрантов из Курдистана рано утром 12 ноября смогла прорваться на территорию Польши через границу с Белоруссией. По предварительным данным, границу незаконно пересекли 150-200 человек.
Польская полиция в свою очередь сообщила, что белорусские силовики буквально «выталкивали» через границу женщин и детей. Беженки с детьми попытались прорваться через границу, однако пограничники их не пустили, сообщает агентство «Sputnik Беларусь».
Всего в палаточном городке на польско-белорусской границе находятся не менее 4 тысяч мигрантов, которые попали на территорию Беларуси авиатранспортом. Власти Евросоюза обвиняют в усугублении миграционного кризиса президента республики Александра Лукашенко.