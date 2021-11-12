Российские власти повторно объявили в розыск основателя Gulagu.net
Правоохранительные органы повторно объявили в розыск по делу о мошенничестве основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина. Сам правозащитник отметил, что силовики «переобъявили» его в розыск из-за публикации видеозаписей пыток заключенных
Правоохранительные органы повторно объявили в розыск по делу о мошенничестве основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина. Сам правозащитник отметил, что силовики «переобъявили» его в розыск из-за публикации видеозаписей пыток заключенных из секретного архива ФСБ и ФСИН.
«Видимо, до этого разобъявили, и вот опять - объявили. Осеннее обострение, не иначе», - написал в Facebook основатель Gulagu.net.
По словам Владимира Осечкина, некоторые дела против него подписаны заместителем начальника главного управления ФСИН Антоном Ефаркиным, который сейчас руководит печально известной туберкулезной больницей ОТБ-1 при УФСИН Саратовской области, где были сняты самые чудовищные из опубликованных видео изнасилований заключенных.
Осечкин напомнил, что дело о мошенничестве против него было возбуждено через неделю после его выступления в Европарламенте с разоблачением рабского труда и систематических пыток в учреждениях ФСИН России.