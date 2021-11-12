В Подмосковье при пожаре погиб основной свидетель по делу Виктора Батурина
В Московской области погиб 56-летний бизнесмен и бывший вице-президент Параолимпийского комитета Москвы Игорь Вашуркин. Он также является основным свидетелем по делу Виктора Батурина – брата одной из самых богатых россиянок Елены Батуриной
В Московской области погиб 56-летний бизнесмен и бывший вице-президент Параолимпийского комитета Москвы Игорь Вашуркин. Он также является основным свидетелем по делу Виктора Батурина – брата одной из самых богатых россиянок Елены Батуриной.
Тело Игоря Вашуркина обнаружили после пожара в одной из комнат в двухэтажном доме в подмосковном поселке Немчиновка. В настоящее время проводится экспертиза, которая должна установить точную причину гибели бизнесмена, сообщает «Лента.ру».
Напомним, что Виктор Батурин находится под арестом по уголовному делу, возбужденному по статье «Покушение на мошенничество». Дело касается иска бизнесмена о возврате ему 25% акций компании «Интеко». По версии следствия, Батурин предоставил договор с подписью своей сестры, согласно которому акции действительно принадлежат ему, а Елена Батурина должна выплатить за них рыночную компенсацию. Бизнесвумен утверждает, что подпись под документом не её.