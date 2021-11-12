12 ноября 2021, 11:48
В России за сутки выявили 40 123 новых случая заражения коронавирусом
В России по данным на утро 12 ноября выявлено 40 123 новых случаев заражения коронавирусной инфекции. Общее число заболевших с февраля 2020 года составило уже 8 992 595 человек
Фото: YouTube
В России по данным на утро 12 ноября выявлено 40 123 новых случаев заражения коронавирусной инфекции. Общее число заболевших с февраля 2020 года составило уже 8 992 595 человек.
По данным оперативного штаба о борьбе с COVID-19, в результате осложнений скончались за минувшие сутки 1235 человек. Общее число умерших от коронавируса выросло до 252 926 человек.
В Москве за прошедшие сутки зарегистрировали 5183 новых случаев заражения, в Санкт-Петербурге – 3421, в Московской области – 2726, в Самарской области – 1798. Эти регионы остаются в лидерах по суточному приросту заболевших.