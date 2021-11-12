Ученые ЦНИИ Минобороны разработали БАД против коронавируса
Ученые 27-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России разработали биологически активную добавку «КовБАД», которая может в 16 раз сократить концентрацию коронавируса в организме заразившегося человека
Ученые 27-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России разработали биологически активную добавку «КовБАД», которая может в 16 раз сократить концентрацию коронавируса в организме заразившегося человека.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты, генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил изданию «Красная звезда», что один из антиковидных БАДов получил свидетельство о государственной регистрации.
По словам Кириллова, исследования показали, что на вторые сутки после начала приема «КовБАДа» количество вируса в носоглотке снижается в два раза, а на шестой - концентрация вируса сокращается в 16 раз. В свою очередь снижение концентрации коронавируса в организме человека увеличивает шансы на то, что болезнь будет протекать в легкой форме.
В составе антиковидного БАДа экстракт аронии, эхинацеи, фукоидан, гидролизат кальмара тихоокеанского и другие вещества природного происхождения, повышающие противовирусные функции организма.