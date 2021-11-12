Арбитражный суд удовлетворил иск Олега Дерипаски к Алексею Навальному о защите чести
Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск миллиардера Олега Дерипаски к оппозиционеру Алексею Навальному о защите чести, достоинства и деловой репутации. Этот иск был подан бизнесменом в суд еще в 2019 году
Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск миллиардера Олега Дерипаски к оппозиционеру Алексею Навальному о защите чести, достоинства и деловой репутации. Этот иск был подан бизнесменом в суд еще в 2019 году.
В соответствии с решением суда, политик должен удалить из своего YouTube-канала «Навальный Live» (в настоящее время канал заблокирован) два ролика об олигархе. Также Навальный должен опровергнуть свои слова о бизнесмене в СМИ и выплатить ему моральную компенсацию в размере одного рубля.
По данным «Коммерсанта», речь может идти об эфире канала «Навальный LIVE» от 28 ноября 2019 года, в котором оппозиционер заявил, что бизнес Олега Дерипаски основан на том, что он «получает все время какую-то государственную помощь, ведет бизнес крайне неэффективно, потому что знает, что ему все равно государство отвалит денег или будет дешевый кредит».
Напомним, что Алексей Навальный в настоящее время находится в покровской колонии, где он отбывает срок по делу «Ив Роше».