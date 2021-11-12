США предупредили Евросоюз о планах российской армии вторгнуться в Украину
Власти США предупредили Евросоюз о планах России осуществить вооруженное вторжение в Украину. Такие опасения у американцев возникли из-за появившейся информации о том, что Россия наращивает свои силы в приграничных районах
Власти США предупредили Евросоюз о планах России осуществить вооруженное вторжение в Украину. Такие опасения у американцев возникли из-за появившейся информации о том, что Россия наращивает свои силы в приграничных районах.
Источники агентства Bloomberg сообщают, что США еще не передали европейскому руководству данные, на основании которых были сделаны выводы о подготовке вторжения на Украину, однако речь идет о доступной публично информации.
Одновременно источники агентства близкие к Кремлю сообщили, что военное наступление России на Украину «маловероятно».
Отметим, что еще в октябре западные СМИ и военные аналитики сообщили о стягивании Россией своих войск к границе с Украиной. Эти заявления были подкреплены спутниковыми снимками военной техники.