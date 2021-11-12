В интернете выставили на продажу данные полумиллиона москвичей, купивших сертификаты о вакцинации
На теневых интернет-ресурсах и в телеграм-каналах появилась в продаже база данных более 500 тысяч жителей Москвы и Московской области, которые купили поддельные сертификаты о вакцинации против коронавируса
На теневых интернет-ресурсах и в телеграм-каналах появилась в продаже база данных более 500 тысяч жителей Москвы и Московской области, которые купили поддельные сертификаты о вакцинации против коронавируса.
Один из продавцов рассказал «Коммерсанту», что в базе содержатся паспортные данные, СНИЛС, номера телефонов, адреса мест жительства, а также информация о датах получения сертификатов о прививке. Владелец «пробивочного» Telegram-канала «Глаз бога» Евгений Антипов добавил, что в базах также содержатся данные медицинского полиса россиян, а стоимость информации об одном человеке составляет около 30–40 рублей, пишет «КоммерсантЪ»
Евгений Антипов считает, что персональные данные покупателей поддельных сертификатов о вакцинации были собраны непосредственно самим сервисами, которые предлагают такие услуги.
Эксперты по кибербезопасности считают, что покупатели баз данных могут использовать полученную информацию для шантажа граждан, купивших ковид-сертификаты, поскольку подделка документов является уголовно наказуемым деянием. Кроме того, мошенники могут предлагать гражданам за вознаграждение удалить информацию о них из базы данных.